N-VA-voorstel om terrorisme te onttrekken aan assisen weggestemd

De meerderheidspartijen aangevuld met PVDA hebben een N-VA-voorstel om terroristische misdrijven te onttrekken aan een volksjury vanmiddag weggestemd in de Commissie Justitie van de Kamer. Het monsterproces over de aanslagen in Brussel en Zaventem van 2016 zal meer dan waarschijnlijk voor een hof van assisen moeten plaatsvinden.

De zwaarste misdrijven worden in ons land doorverwezen naar het hof van assisen, waar een volksjury zich over de schuldvraag moet buigen. Dat geldt ook voor terroristische misdrijven. Maar in het concrete geval van de aanslagen van 22 maart 2016 op de luchthaven in Zaventem en in het metrostation Maalbeek zou dat betekenen dat 36 juryleden - 12 effectieve en 24 plaatsvervangers - zich 6 à 9 maanden lang moeten vrijmaken voor een proces met minstens 700 burgerlijke partijen en meer dan 38.000 schuldvragen. Federaal procureur Frédéric Van Leeuw waarschuwde al verschillende keren dat zo'n procedure onwerkbaar is.

De N-VA-fractie in de Kamer diende daarom vorig jaar al een wetsvoorstel in om de juryrechtspraak voor terroristische misdrijven af te schaffen. Ook Open Vld en CD&V steunden die tekst toen. Maar het voorstel vereist een grondwetswijzing, waarvoor dan weer een tweederdemeerderheid in de Kamer nodig is. En die is er niet. De Franstalige partijen blijven gehecht aan de assisenprocedure.

Geen draagvlak

Nu de regering-De Croo gevormd is steunen ook de Vlaamse meerderheidspartijen de tekst niet langer. Open Vld-Kamerlid Katja Gabriëls heeft haar handtekening dan ook van het voorstel gehaald, bevestigde ze. Volgens Gabriëls houdt de juryrechtspraak inderdaad risico's in voor het proces rond de aanslagen in Brussel en Zaventem en zijn er "goede argumenten om te pleiten voor een aanpassing", maar is ook een aanpassing van de Grondwet risicovol, onder meer omdat de Brusselse raadkamer zich sinds deze week al buigt over de doorverwijzing van de verdachten. "De naakte vaststelling is: er is geen bijzondere meerderheid en ook geen gewone, en dus ook geen draagvlak. Wij willen een diepgaande reflectie. Het is niet wenselijk om overhaast in te springen op een noodsituatie", zei ze.

Quote Slachtof­fers zullen gedurende 7 tot 9 maanden alles aan de kant moeten schuiven om herinnerd te worden aan de pijnlijk­ste en gruwelijk­ste periode uit hun leven. Velen zien dit absoluut niet zitten en kijken hier tegenop Kristien Van Vaerenbergh , N-VA

N-VA-Kamerlid Kristien Van Vaerenbergh, de hoofdindiener van het voorstel, betreurt die redenering. "We zijn hier al ruim een jaar mee bezig, voor en achter de schermen. Er is erg grondig te werk gegaan, en dan vind ik het jammer dat het argument dat er nu niet meer genoeg tijd is naar voren wordt geschoven terwijl de meerderheid de stemming zelf heeft tegengehouden", zei ze. Bovendien zijn veel slachtoffers en nabestaanden van de aanslagen geen vragende partij voor een assisenproces, meent Van Vaerenbergh. “Slachtoffers zullen gedurende 7 tot 9 maanden alles aan de kant moeten schuiven om herinnerd te worden aan de pijnlijkste en gruwelijkste periode uit hun leven. Velen zien dit absoluut niet zitten en kijken hier tegenop."

Risico’s

In principe kan het parlement nog altijd een alternatieve procedure voor het proces over de aanslagen van 22 maart 2016 goedkeuren. Het heeft daarvoor de tijd tot wanneer de Kamer van inbeschuldigingsstelling beslist over de doorverwijzing van de verdachten. Maar erg realistisch is dat niet, zeker gezien ook de Senaat het debat dan nog moet voeren. "Dat is de theorie, maar de praktijk is dat we voor dat proces hier geen tweederdemeerderheid bereiken", verwoordde CD&V-fractieleider Servais Verherstraeten het. "Dit proces zal dus wellicht voor assisen plaatsvinden met alle risico's waar men ons op heeft gewezen. De essentie is dat het proces correct verloopt en dat de daders hun strenge straffen niet ontlopen.”

