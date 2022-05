N-VA suggereert ‘jongerenbudget’ voor jongvolwassenen met een beperking

INTERVIEW. Hilde Crevits (CD&V): “Als Vincent Van Peteghem Vlaamse jobbonus mee regelt, krijgen burgers 600 euro netto meer. Dankzij CD&V hé, niét dankzij N-VA”

Na Openbare werken en Mobiliteit, Onderwijs, Werk, Economie en Landbouw is Hilde Crevits (CD&V) nu bevoegd voor Welzijn. De gids is ervaren, de tocht is moeilijk. “Wouter Beke vroeg het mij. In 2019 zag ik het niet zitten, nu wel. En misschien ben ik wel nodig.”

21 mei