N-VA stelt voor om gerepatrieerde Belgen deels te laten opdraaien voor kosten evacuatie

Grote inval van milieu-inspectie na illegale lozing: “We gaan elke steen omdraaien bij 3M”

6:30 3M kreeg gisteren de milieu-inspectie over de vloer. Die moest controleren of het chemiebedrijf, dat al maanden onder vuur ligt door de PFOS-vervuiling, een dag eerder wel de waarheid sprak op een hoorzitting over illegale FBSA-lozingen. Al was de inval ook symbolisch: "Het is hard tegen hard nu."