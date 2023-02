N-VA kritisch over defensiebudget: “Hoe lang zal de NAVO dit nog blijven tolereren?”

De lidstaten van de NAVO beslisten in 2014 al dat ze 2 procent van het bbp aan Defensie moeten uitgeven. Ons land bengelt al jaren achteraan het peloton. De Vivaldi-regering kwam overeen een extra investering te doen in ons leger . Tegen 2030 zou ons land daarmee op 1,54 procent uitgaven aan Defensie uitkomen. Vijf jaar later zou de 2 procent-norm worden bereikt.

Maar Defensie-specialist Buysrogge gelooft niet dat ons land daarvoor op het goede spoor zit. Hij wijst erop dat vorig jaar werd afgesproken om 1,39 procent in 2025 en 1,47 procent in 2026 uit te geven. In het rapport dat vorige week langs de ministerraad passeerde, "staat dat de inspanningen stijgen tot respectievelijk 1,28 en 1,35 procent van het bbp", aldus Buysrogge. "In plaats van een toename naar de 2 procent, zien we dus eerder een afname. De minister gaat zo los onder haar eigen doelen die ze vorig jaar nog neerlegde.”