N-VA krijgt het op de heupen van kritiek op stikstofakkoord: “Herziening ligt totaal niet op tafel”

Meerderheidspartijen CD&V en vooral Open Vld voeren de druk op in het dossier van het stikstofakkoord van de Vlaamse regering. Volgens Open Vld-parlementslid Gwendolyn Rutten bestaat er “grote rechtsonzekerheid” over de lijst van 41 rode bedrijven, de zogenaamde ‘piekbelasters’ die volgens het akkoord tegen uiterlijk 2025 moeten sluiten. Coalitiepartner N-VA krijgt het op de heupen van die kritiek.

“Een herziening van het stikstofakkoord ligt totaal niet op tafel”, zo zei minister-president Jan Jambon vanochtend op Radio 1. De uitvoering van het stikstofakkoord staat volgens hem niet ter discussie.

Maar nog voor de woorden van Jambon koud waren, regende het in het Vlaams Parlement kritische vragen en bedenkingen van coalitiepartners CD&V en Open Vld over datzelfde akkoord. Dat akkoord bepaalt onder meer dat een 40-tal landbouwbedrijven met een rode code hun activiteiten tegen 2025 moeten stoppen. Op die lijst met rode bedrijven stonden aanvankelijk 58 bedrijven, maar daarvan zijn er 18 in een uitkoopregeling gestapt.

“Wie heeft nieuwe lijst opgemaakt”

In een hoorzitting met de top van de betrokken Vlaamse administraties wilde CD&V-parlementslid Tinne Rombouts vooral weten wie de bewuste lijsten heeft opgesteld en in opdracht van wie, wanneer ze zijn opgesteld en op basis van welke gegevens. “De minister (minister van Omgeving Zuhal Demir, red.) heeft al verschillende keren gezegd dat de rode bedrijven van vandaag al in 2015 rood waren. Dus de vraag is: wie heeft dan die nieuwe lijst opgemaakt? En in opdracht van wie?”

Open Vld-parlementslid Gwendolyn Rutten ging een stap verder. Volgens haar is er een belangrijk verschil in de uitleg van minister Demir en die van de administratie. Zo geeft de administratie volgens Rutten aan dat er wel degelijk gewerkt is met een ‘nieuwe’ lijst en dat die verschilt van die van 2015. “Er staan op die nieuwe lijst vijf of zes bedrijven die in 2015 oranje waren. Er is ook minstens 1 bedrijf dat nu rood is en waar in 2015 gewoon geen sprake van was. Dit is een rechtsonzekere situatie”, aldus Rutten.

Quote We spreken over 23.000 landbouwex­ploi­ta­ties waarvan er nu 41 in de problemen komen. We komen al van 135 bedrijven. Wilfried Vandaele (N-VA)

Politiek akkoord

Volgens de Open Vld-politica druist de gang van zaken ook in tegen de principes van het politieke akkoord. “De redenering van het akkoord van februari was: dit zijn bedrijven die al zeven jaar weten dat ze rood zijn en die we op tijd gecontacteerd hebben. In 2025 wil de regering deze bedrijven vervroegd sluiten in ruil voor een compensatie en hoe sneller ze instappen, hoe meer ze krijgen”, aldus Rutten. Maar de verschillen in de lijsten van 2015 en 2022 zetten die redenering volgens haar op de helling.

Bij coalitiepartner N-VA lijken ze het stilaan op de heupen te krijgen van de kritiek en opmerkingen van CD&V en Open Vld. “Laat ons ook de cijfers in perspectief plaatsen”, zegt fractieleider Wilfried Vandaele. “We spreken over 23.000 landbouwexploitaties waarvan er nu 41 in de problemen komen. We komen al van 135 bedrijven. Nu nog rek willen zoeken op die lijst van 41 bedrijven... Ik weet niet of dat geloofwaardig is”, aldus Vandaele.

Lees ook: