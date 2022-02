N-VA komt met eigen plan voor arbeidsmarkt

De federale regering bereikte begin deze week een akkoord over een pakket aan maatregelen die de werkzaamheidsgraad moeten verhogen. Het gaat onder meer om de mogelijkheid om een voltijdse werkweek te presteren in vier in plaats van vijf dagen, en een flexibeler kader voor nachtwerk.

Echte activeringsmaatregelen ontbreken echter, vindt N-VA, die op federaal niveau in de oppositie zit. “De ambitie is beperkt en er wordt tijd verspild. Maar het ergste is dat we de indruk hebben dat ‘sense of urgency’ ontbreekt”, stelde Kamerfractieleider Peter De Roover. Samen met Kamerleden Valerie Van Peel en Björn Anseeuw organiseerde hij een persconferentie om de eigen voorstellen in de verf te zetten.

‘Doorstartbanen’

Het plan bevat klassiekers zoals de beperking van de werkloosheidsuitkeringen in de tijd, de uitdoving van het SWT-stelsel (het vroegere brugpensioen) of de verdere regionalisering van het arbeidsmarktbeleid. De N-VA heeft daarentegen ook nieuwe ideeën. Die zijn vooral gericht op het activeren van mensen die wel willen werken, maar daar niet toe komen door te hoge drempels, en op het verhogen van de jobmobiliteit, zodat werknemers makkelijker aan de slag kunnen in een andere sector en vroegtijdige uitval wordt voorkomen.

Zo wil de partij werk maken van ‘doorstartbanen’. Daarmee kunnen werknemers tijdelijk bij een andere werkgever aan de slag, waarna ze kunnen terugkeren naar de oorspronkelijke werkgever, of definitief de sprong kunnen wagen. N-VA pleit bovendien voor een stelsel van gelegenheidswerk, een soort update van de flexijobs, waarmee werkenden, maar ook inactieven op beroepsactieve leeftijd en gepensioneerden maximaal 84 uur per maand en 500 uur per jaar aan de slag kunnen. Ze krijgen daar maximum 21 euro bruto per uur voor, aan een maximale belasting van 33 procent. De werkgever betaalt 25 procent RSZ-bijdrage.

‘Arbeidsintegratiejobs’

Tot slot wil de partij ‘arbeidsintegratiejobs’ invoeren. Dat stelsel mikt op de brede groep mensen met een inkomensvervangende uitkering zoals langdurig zieken, mensen met een leefloon of invaliden. Zij zouden met behoud van hun uitkering twee jaar lang maximaal 84 uur per maand aan de slag kunnen gaan aan een normaal uurloon, al komen er wel een vergoeding voor het behoud van hun uitkering en belastingen bij kijken.

De meeste plannen liggen al in de Kamer neer in de vorm van een wetsvoorstel of worden binnenkort ingediend. De meerderheid mag ook zelf met de ideeën aan de slag, gaf De Roover mee. “We leggen hier geen ideologisch pamflet neer. Dan is er misschien meer mogelijk.” Alles samen kan het plan er volgens de partij voor zorgen dat de werkzaamheidsgraad in 2032 80 procent bereikt, naar rato van een groei van 1 procentpunt per jaar. Dat brengt dan ook meteen een verlichting van de staatskas met 18 à 20 miljard euro met zich mee, berekende de partij.