N-VA kiest twee ondervoorzitters

Huiszoekin­gen in Waals parlement in kader van zaak-Ne­thys

5 februari Er werden deze ochtend in het Waalse parlement in Namen huiszoekingen verricht, waarschijnlijk in het kader van het gerechtelijk onderzoek in de zaak-Nethys. De huiszoeking zou vooral gericht zijn op het kantoor van parlementsvoorzitter en PS-kopstuk Jean-Claude Marcourt.