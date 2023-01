N-VA-Kamerlid Michael Freilich installeert draaiende nummerplaat op wagen: “Wil met P-plaat geen mikpunt van agressie worden”

Eppegem Vrouw (25) maakt dramati­sche val in Zenne, zoekactie stopgezet: “Twee brandweer­man­nen hebben nog geprobeerd om haar te grijpen”

Politie en brandweer hebben zondag tot in de vooravond gezocht naar een 25-jarige vrouw die in Zemst in het water terecht was gekomen. Twee brandweermannen hebben nog geprobeerd om het slachtoffer te grijpen, maar dat lukte niet. De sterke stroming sleurde haar mee en ondanks de inzet van een sonarboot en een helikopter werd ze niet meer gevonden. De zoektocht is voorlopig ook stopgezet.

29 januari