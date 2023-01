N-VA is blij met ‘Het verhaal van Vlaanderen’: “Maar wie dit propaganda noemt, ziet spoken”

WEERBE­RICHT. Zwaarbe­wolk­te dag met veel regen, maxima tot twaalf graden

Deze ochtend regent het flink over het centrum en het oosten, terwijl het over het westen droger is. In de namiddag verlaat de regenzone geleidelijk ons land richting Duitsland. Na deze storing wordt het wisselvallig en vallen er soms buien, eventueel met een donderslag in het westen. Het blijft overwegend zwaarbewolkt met over het westen in de namiddag wel enkele opklaringen, meldt het KMI.

2 januari