“N-VA en Vlaams Belang zijn controversieel, PVDA en DéFI niet”: zo kijkt ChatGPT naar onze Belgische politiek

Enige verdachte van dodelijke brand in woonzorg­cen­trum vrijgela­ten: “Hopelijk zoeken ze nu naar de échte dader”

Het onderzoek naar de aangestoken en dodelijke brand in het woonzorgcentrum Sint-Rochus in Aarschot is na 7 maanden helemaal terug bij af. De enige verdachte, Melissa S. (34) - een zorgkundige die toen de nacht had - wordt vandaag nog vrijgelaten uit de gevangenis. Dat bevestigt haar advocaat Kris Luyckx. “Ze werd onterecht opgepakt op basis van een roddel.”