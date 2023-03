N-VA en Vlaams Belang boycotten plenaire vergadering Senaat: “Pure tijdverspilling”

“De Reuzegom­mers monsters? Ik ben alleen. Maar zij waren er altijd voor mij”: ‘Rafiki’ barst in tranen uit op vierde dag Reuzegom­pro­ces

“In december 2018 hebben we niet gehandeld waarvoor we stonden: vriendschap.” Dat zei Z.B. (26) alias ‘Rafiki’ op de vierde dag in het proces rond de dood van Sanda Dia (20). De zaak-Reuzegom lijkt stilaan een zuiveringsritueel te worden voor de pijn, woede en gruwel. Want wat blijft er nu werkelijk overeind van dit “rechts, ranzig en racistisch elitair clubje dat gebrandmerkt moet worden”, zoals Sven Mary het als advocaat van papa Dia verwoordt?