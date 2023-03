N-VA en Open Vld voeren druk op in aanloop stikstofdebat, maar CD&V waarschuwt: “Wisselmeerderheid snelste weg naar chaos”

Vlaamse werkloos­heid stijgt voor de vierde maand op rij

Het aantal werklozen in Vlaanderen is in februari - voor de vierde maand op rij - gestegen. Dat blijkt uit cijfers van de Vlaamse arbeidsbemiddelaar VDAB. Het aantal mensen in Wallonië dat een werkloosheidsuitkering krijgt, is in februari met 1,1 procent gedaald in vergelijking met februari vorig jaar, maar het werkloosheidspercentage is op jaarbasis wel met 1,2 procentpunten toegenomen en bedraagt nu 13,6 procent. Dat meldt de Waalse arbeidsbemiddelingsdienst Forem.