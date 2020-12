N-VA en De Bleeker clashen over budget voor coronvaccins

Staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker verzekert dat er voldoende middelen in de begroting zijn voorzien om de coronavaccins te betalen. Dat deed ze naar aanleiding van een bits debat met de N-VA-fractie tijdens de begrotingsbespreking in de Kamer.

De coronavaccins komen eraan, en dus moet de Belgische overheid die ook betalen. N-VA is er niet van overtuigd dat dat geld - in eerste instantie 370 miljoen euro - klaarligt in de begroting. "Er staat 0 euro voor ingeschreven", zei Kamerlid Sander Loones tijdens het begrotingsdebat in de Kamer.

Hij verspreidde die boodschap ook op twitter, zeer tegen de zin van staatssecretaris voor Begroting Eva De Bleeker. "Ik vind dat ongehoord", zei ze woensdagnacht tijdens het begrotingsdebat in de Kamer. "U maakt de mensen bang. Er is budget voor en de vaccins zullen gratis beschikbaar zijn."

Concreet zit het geld volgens de Open Vld-politica in de coronaprovisies. Voor 2020 was 4 miljard voorzien voor allerhande coronauitgaven, waarvan 340 miljoen nog beschikbaar is. Voor 2021 gaat het voorlopig om een bedrag van 907 miljoen, waarvan een half miljoen euro volgens De Bleeker nog niet is toegewezen. "Dat is allemaal niet zo raar: het gaat om een coronaprovisie, dus lijkt het me vrij logisch dat ze via de coronaprovisie gefinancierd worden."

Budget niet in begroting

De N-VA-fractie nam echter geen genoegen met die uitleg. "We hebben die vraag de voorbije weken verschillende keren gesteld. Het Rekenhof, minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke en uzelf hebben herhaaldelijk bevestigd dat het budget niet in de begroting zit", zei Loones, waarna hij De Bleeker een gebrek aan dossierkennis en zelfs leugens verweet. "U komt ons nu verwijten dat er blijkbaar toch geld in de begroting voorzien is en dat wij de bevolking angst aanjagen. Er zijn grenzen."

N-VA-politica Kathleen Depoorter herinnerde De Bleeker en bij uitbreiding de meerderheid eraan dat de Vlaams-nationalisten een amendement klaar hadden liggen om de 370 miljoen euro voor de vaccins apart in de begroting in te schrijven, wat volgens haar een zekerdere piste zou zijn. "Ik begrijp niet waarom men dat constructief amendement niet aanneemt. We kunnen de mensen daarmee zekerheid geven.”

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.