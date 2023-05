N-VA: “Chantagepolitiek van Teheran is volledig geslaagd”

N-VA reageert met gemengde gevoelens op het nieuws over de vrijlating van Olivier Vandecasteele. Fractieleider Peter De Roover is tevreden dat de Belgische ngo-medewerker vrijkomt, maar vreest nu dat elke landgenoot in Iran vogelvrij is. Hij roept daarom op het verdrag dat ons land met Iran sloot over de uitlevering van elkaars gevangenen op te schorten.

“Het is een zeer goede zaak dat Olivier Vandecasteele vrijkomt”, aldus De Roover. “Het verheugt ons zeer dat aan de hel waarin hij en zijn familie terechtkwamen een einde is gekomen.”

Hij vindt wel dat voor euforie geen reden is. “Wanneer het beleid een Belg in zware problemen brengt, kan die maar bevrijd worden door een veroordeelde terrorist vrij te laten. De chantagepolitiek van Teheran is volkomen geslaagd.”

“Dit mag ons geen tweede keer overkomen”

Volgens de Kamerfractieleider negeert de regering ook straal de modaliteiten die het Grondwettelijk Hof had vastgelegd om tot een ruil met de veroordeelde terrorist Assadi over te gaan. Ook het parlement werd niet betrokken, in tegenstelling tot wat Groen had gevraagd.

Volgens de N-VA’er betaalt onze samenleving een hoge prijs voor de vrijlating en mag dit ons geen tweede keer overkomen. “Nu Vandecasteele vrij is, kan de regering best het verdrag met Iran schorsen zodat een dergelijk tragische episode in de toekomst vermeden kan worden. De regering mag geen nieuwe zaak-Vandecasteele meer uitlokken. Dit uitwisselingsverdrag verklaart immers elke landgenoot in de Iraanse invloedsfeer vogelvrij,”, besluit De Roover.

KIJK. Zo maakte Iraanse staats-tv bekend dat Assadi vrijgelaten is

Iraanse oppositie: “Beschamend”

De Iraanse oppositie veroordeelt krachtig de vrijlating van Assadollah Assadi. “Deze terroristische diplomaat wordt nu vrijgelaten, terwijl in het arrest van het Grondwettelijk Hof duidelijk staat dat de Belgische regering de slachtoffers eerst zou moeten informeren”, klinkt het. Vermits de poging tot aanslag van Assadi gericht was tegen een bijeenkomst van de ‘Nationale Raad voor het Verzet in Iran’ (NCRI) in Villepinte bij Parijs geldt de Iraanse oppositie zelf als slachtoffer in deze zaak.

De NCRI heeft het over “een beschamende toegeving aan chantage”. “Dit zal het religieus fascisme aanmoedigen om misdaden te blijven plegen, zowel op binnenlands als internationaal vlak. Wij blijven gerechtigheid zoeken, zowel in België als in de internationale arena.”