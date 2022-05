N-VA biedt wisselmeerderheid om extra geld voor Defensie door te drukken na njet van groenen

“We moeten gelukkig zijn dat we vandaag deel uitmaken van een blok van dertig landen. Wie er niet bij is, is ofwel slachtoffer van agressie of wil erbij”, verklaarde de premier tijdens het wekelijkse vragenuurtje in de Kamer. Maar hij benadrukte ook dat veiligheid gesteund is op solidariteit. Met andere woorden: elk land moet zijn deel doen. “Wat ik niet wil horen is dat we free riders zijn, omdat we ons deel niet doen.”