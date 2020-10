N-VA-afgevaardigde Rudi De Kerpel stapt op uit raad van bestuur VRT na ‘integriteitsinbreuk’

Ondernemer Rudi De Kerpel stopt als gemeenschapsafgevaardigde van de openbare omroep VRT. Dat zegt hij zelf in een mededeling. De Kerpel was jarenlang leverancier en sponsor van het VRT-evenement De Warmste Week, wat verboden is als regeringscommissaris in de raad van bestuur. Volgens De Kerpel is hij “niet langer in staat zijn functie uit te voeren”. Vlaams minister van Media Benjamin Dalle (CD&V) heeft zijn ontslag aanvaard.