Mythische Oriënt Express rijdt door België: voor 3.414 euro rijdt u mee

Tot dinsdag, toen de trein richting Amsterdam al eens halt hield in Essen, was het al van 2016 geleden dat de Oriënt-Express nog door België spoorde. Met een beetje overdrijving zou je kunnen stellen dat de trein naar zijn roots terugkeerde, de Orient Express in namelijk een Belgische uitvinding. De De Luikse ingenieur en industrieel Georges Nagelmackers werd in 1867 door zijn ouders naar de Verenigde Staten gestuurd toen hij verliefd was geworden op zijn nicht. In de VS raakte hij dan weer geïmponeerd door Pullmann-treinen en eenmaal terug in ons land ontwikkelde hij treinstellen met slaapaccommodatie met nog meer luxe en comfort dan hij in de Verenigde Staten had gezien. In 1876 ontstond zo de Compagnie Internationale des Wagons-Lits. “Je moet weten dat er in die tijd geen middenklasse bestond, deze luxetrein was uitgevonden voor de grand chic”, zegt Rik Degruyter van het Stoomcentrum Maldegem. “Op de Orient Express zaten koningen en handelaars, om niet te zeggen wapenhandelaars. Hetzelfde publiek reisde met grote ocean steamers, zoals de Titanic.”