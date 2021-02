‘Mysterieuze man met corona’ opgesloten in driesterrenhotel en 24 op 24 bewaakt door zes agenten

Van Ranst over feestende jongeren: “Avondklok voor deze zaken nuttig”

24 februari Naar schatting duizend jongeren kwamen deze avond samen op het Sint-Pietersplein in Gent. Ze dronken en dansten samen, vaak zonder mondmasker. De afstandsregels werden eveneens niet al te nauw genomen. Ook in Leuven was het bijzonder druk in het stadspark. Viroloog Marc Van Ranst reageert teleurgesteld. “De avondklok is voor deze zaken nuttig”, zegt hij in gesprek met HLN LIVE.