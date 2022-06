Mysterieus verkeersongeval blijkt opgezet spel: “Geen flauw idee waarom iemand dit zou doen”

In de nacht van 20 op 21 november is Guy (33) onderweg naar huis. Hij rijdt via de Kloosterstraat in het landelijke Brecht. “Het is daar pikdonker op de weg” vertelt hij aan Faroek. “En plots, vanuit het niets, duikt er een fiets op op de weg”. Guy wijkt uit, maar knalt dan tegen iets anders. Zijn wagen zwalpt nog zo’n honderd meter verder, en belandt dan uiteindelijk tegen een boom. “Ik was in paniek, ik was ervan overtuigd dat ik een fietser had aangereden.” Samen met een buurvrouw die te hulp snelt, begint hij te zoeken naar de fietser. Maar dan merken ze dat er iets niet pluis is. Wat er precies aan de hand is, ziet u in de video bovenaan.