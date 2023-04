Mysterieus papier dat Abdeslam bij zijn arrestatie liet vallen was “zakdoek”

Het stuk papier dat Salah Abdeslam liet vallen bij zijn arrestatie in Molenbeek, en dat nooit kon teruggevonden worden, was niet meer dan een zakdoek. Dat heeft Abdeslam dinsdag verklaard bij zijn ondervraging op het assisenproces over de aanslagen van 22 maart 2016.

Toen terreurbeschuldigde Salah Abdeslam op 18 maart 2016 opgepakt werd, viel er een stuk papier uit zijn broekspijp. Dat was te zien op televisiebeelden. Op het moment zelf werd het papiertje niet opgemerkt. Het werd later nooit teruggevonden.

Brief

Tijdens de voorstelling van het onderzoek had onderzoeksrechter Berta Bernardo Mendez geopperd dat het papiertje mogelijk een envelop was, die moest dienen voor zijn afscheidsbrief. Abdeslam had zich zorgen gemaakt over die brief, bleek uit gesprekken die hij in de gevangenis gevoerd had met Mohamed Bakkali, de logistieke hulp voor de aanslagen in Parijs, en die door Staatsveiligheid onderschept werden.

Volledig scherm Salah Abdeslam vandaag in de rechtszaal. © Photo News

Abdeslam vertelde aan Bakkali dat hij in de brief geschreven had dat hij trouw had gezworen aan de Islamitische Staat (IS) en dat hij “zwaar oorlog” zou voeren. Hij vroeg Bakkali of ze hem iets konden maken, omdat zijn naam er niet bij stond. Later in het gesprek zei hij dat hij bij zijn arrestatie de envelop was kwijtgeraakt van de brief, die achterbleef in Vorst.

Het “fameuze papiertje” was niet meer dan “een zakdoek”, zei Abdeslam dinsdag. “Ik had niets te verbergen.” Hij ontkende dat hij bang was dat een compromitterend document in handen van de politie zou vallen. Hij werd al gezocht door de politie in heel België voor de aanslagen in Parijs, een papiertje zou weinig verschil maken, klonk het.

Operatie op zijn eentje

Enkele weken na zijn terugkeer in Brussel, na de aanslagen in Parijs, is overigens aan Abdeslam gevraagd zijn trouw te bewijzen. Daarbij werd hem gevraagd of hij bereid was om op zijn eentje een ‘operatie’ uit te voeren, maar hij weigerde dat, zei Abdeslam voor het assisenhof.

Quote Bij mijn terugkeer na die aanslagen, werd me gevraagd mijn trouw te bewijzen, omdat ze niet geloofden dat mijn explosie­ven­riem in Parijs niet goed had gewerkt Salah Abdeslam

De verklaring kwam er toen assisenvoorzitster Laurence Massart Salah Abdeslam ondervroeg over een document dat opgemaakt was onder de naam van Abou Abderrahmane, de strijdersnaam van Salah Abdeslam. Daarin staat te lezen dat hij naar het gebied van Islamitische staat wil verhuizen, maar dat hij daarop terugkomt en in Europa wil ‘werken’, maar dat hij wel beter materiaal wil.

Volledig scherm Abdeslam vorige week in de rechtszaal. © Photo News

“Dat zijn slechts woorden, echt overgaan tot de daad, is nog iets anders”, zei Abdeslam daarover. “Eigenlijk had dat te maken met de aanslagen in Parijs. Bij mijn terugkeer na die aanslagen, werd me gevraagd mijn trouw te bewijzen, omdat ze niet geloofden dat mijn explosievenriem in Parijs niet goed had gewerkt. Wie me dat vroeg? Namen ga ik niet geven, maar het gaat om mensen die niet meer onder ons zijn.”

Volgens Abdeslam vonden die mensen het te gevaarlijk om hem naar Syrië te laten vertrekken, aangezien hij gezocht werd. “Ze hebben me dan gevraagd of ik bereid zou zijn alleen een ‘operatie’ uit te voeren”, ging hij verder. “Ik zou dan bijvoorbeeld een kalasjnikov krijgen en alleen een aanslag moeten plegen. Ik heb dat geweigerd. Toen is er gezegd dat ze een manier gingen zoeken om me naar Syrië te brengen, ‘aangezien ik hier niets meer te zoeken had’.”

Lees ook:

KIJK. Dit is alles wat u moet weten over het terreurproces