Mysteries in Vlaanderen: heeft Napoleon een kind verwekt bij een boerendochter uit Lubbeek? En was 797204 écht het telefoonnummer van Will Tura?

“Het is onbegrijpe­lijk”: 72 katten en 3 honden teruggevon­den in verschil­len­de vriezers, sommigen waren amper een paar uur oud

In een woning in de provincie Henegouwen zijn woensdag 75 ingevroren dieren - 72 katten en 3 honden - aangetroffen tijdens een inval van de politie en diereninspecteurs. De dieren - sommigen amper een paar uur oud - werden teruggevonden in verschillende vriezers. Daarnaast werden nog 25 levende - maar zwaar mishandelde - katten in beslag genomen. “Het is onbegrijpelijk.”