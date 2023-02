Mysterie aan de Maas: lichaam 5-jarige Nail gevonden, 38-jarige mama Fatma spoorloos. Wat is er gebeurd?

“Mijn doel is de nieuwe Lotte Kopecky worden”: 4 jonge wielren­sters over hun grote koersdroom

De droom om als jonge wielrenster een carrière uit te bouwen wordt steeds reëler. Voortaan krijgen vrouwen evenveel prijzengeld als mannen en worden er meer wedstrijden georganiseerd voor de U17 en U19, zodat ook tieners hun Ronde van Vlaanderen kunnen rijden. Cara (14), Emma (17), Lore (14) en Zita (14) zagen dat het goed was: voor hen staat niets hun grote koersdroom nog in de weg. “Een feestje in het weekend gaat niet meer, maar Lotte Kopecky had dat er ook voor over.”