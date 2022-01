Museumpas werd in 2021 meer dan ooit gebruikt: half miljoen mensen zorgden voor 2,5 miljoen euro extra inkomsten

Tongeren Sprekende getuigenis­sen en topstukken uit British Museum: Gal­lo-Ro­meins Museum pakt uit met nieuwe expo ondanks brexit en coronacri­sis

Het is zover: sinds zaterdag is de tentoonstelling ‘Oog in oog met de Romeinen’ officieel geopend in het Gallo-Romeins Museum in Tongeren. Wat we zoal mogen verwachten? Meer dan 250 stukken uit de Romeinse collecties van het British Museum. Ook Romeinse objecten die gevonden zijn in Tongeren, heldere teksten, audiofragmenten en video’s van ‘ooggetuigen’ nemen je mee in een reis door de tijd naar het uitgestrekte Romeinse Rijk. Goed om te weten: de expo is ook kindvriendelijk en toegankelijk voor slechthorende of dove mensen.

