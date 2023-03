Museumpas goed voor twee miljoen museumbezoeken sinds lancering

Politiek Onderzoek pensioenextra’s topambtena­ren naar federaal parket

De Kamer zal alle informatie over de pensioenextra’s van haar ambtenaren overmaken aan het federaal parket. Dat staat te lezen in een brief van Kamervoorzitter Eliane Tillieux (PS) aan de Bureauleden. Het is de Federale Pensioendienst die de zaak heeft aangegeven bij het federaal parket.