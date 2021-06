Multinational moest amper 75.000 euro betalen voor zware PFOS-verontreiniging zodat proces de aanleg van Oosterweelverbinding niet zou hinderen, Lantis telde 63 miljoen neer

Een gunstige regeling voor 3M, zo lijkt het. Maar het alternatief was 20 tot 30 jaar procederen. Met weinig kans op succes, zo schatten de juridische experts van de beheersmaatschappij toen in. Want over de oorzaak van de vervuiling waren ze het niet eens. "BAM is van mening dat 3M Belgium aansprakelijk is voor de PFC-concentraties (een andere benaming voor PFOS, nvdr.) in de bodem. 3M Belgium betwist dat", luidt het officieel in de dading.

Elders saneren of vervuilde grond stockeren was geen optie. Dat zou nog duurder zijn, gaat de redenering. En de daarmee gepaarde vertragingen voor leveranciers en aannemers zouden de deur alleen maar openzetten voor meer schadeclaims.