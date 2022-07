Muggenbeet in Antwerpen wordt Britse pilote in opleiding fataal

Een muggenbeet in Antwerpen is een Britse pilote in opleiding fataal geworden. Dat is gebleken uit de resultaten van een officieel onderzoek naar haar dood, weet de BBC. De gevaarlijke infectie verspreidde zich naar haar hersenen.

Het was de grote droom van Oriana Pepper (21) om de knuppel van een commercieel vliegtuig te bedienen. Haar theoretische examens had ze met succes afgerond, dus kwam ze vorig jaar naar ons land om het vervolg van haar pilotentraining af te werken.

Het noodlot zou echter toeslaan. Pepper werd gebeten door een mug aan haar rechteroog, de plek zwol op en raakte geïnfecteerd.

IJlen

Omdat de klachten steeds erger werden, trok de jongedame op 7 juli 2021 naar het ziekenhuis. Daar kreeg ze antibiotica voorgeschreven. Twee dagen later begon ze echter te ijlen, kon ze nog amper praten en zakte ze in elkaar. Haar vriend bracht haar opnieuw naar het ziekenhuis, maar hulp kon niet meer baten. Op 12 juli liet Pepper uiteindelijk het leven, met haar ouders aan haar zijde.

“Ze is gestorven als gevolg van een ernstige infectie die veroorzaakt werd door een insectenbeet op haar voorhoofd”, luidt de conclusie van lijkschouwer Nigel Parsley. De officiële doodsoorzaak luidt ‘septische embolie’, een losgeslagen bloedstolsel dat in dit geval geïnfecteerd was met de Staphylococcus aureus-bacterie.

Genetisch defect

Dat type is meestal onschadelijk, maar in zeldzame gevallen worden mensen levensbedreigend ziek. Hoe dat komt? Een nieuwe studie legt een verband met een genetisch defect in het OTULIN-gen. Enkel wie dus deze afwijking heeft, loopt het risico een ernstig ziektebeeld te ontwikkelen.

“Ik heb zoiets nooit eerder gezien. Wat een onfortuinlijke tragedie voor iemand die een fantastische carrière voor zich liggen had”, aldus Parsley.

“Kantoor tussen de wolken”

De vader van Pepper getuigde dat zijn dochter niets liever deed dan te vliegen met haar broer Oliver, die ook een opleiding tot piloot volgde. “Ze zei altijd dat haar kantoor zich tussen de wolken bevond. Ze had iemand ontmoet waar ze stapelverliefd op was en op professioneel vlak ging het haar voor de wind. Ze was al haar dromen aan het waarmaken.”

Haar vriend James Hall had zijn oogappel leren kennen in Phoenix (Arizona). “In Antwerpen zijn we enorm veel gebeten geweest door muggen, maar in eerste instantie leek er niet veel aan de hand. Volgens de lokale bevolking was dat normaal voor de tijd van het jaar”, liet hij optekenen.

Na haar dood richtten haar ouders een kleine studiebeurs op om vrouwen die piloot willen worden een duwtje in de rug te geven. “Op die manier blijven we positieve herinneringen aan haar bewaren”, klinkt het.