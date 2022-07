Muco-geneesmiddel Kaftrio vanaf september terugbetaald voor patiënten vanaf 12 jaar

De onderhandelingen met Vertex hadden heel wat voeten in de aarde. Vertex zette de onderhandelingen begin deze maand nog stop, "nadat duidelijk geworden was" dat een akkoord met de Belgische FOD Volksgezondheid "momenteel niet mogelijk" was. Het Amerikaanse farmabedrijf gaf wel aan een nieuwe aanvraag te willen indienen.

Lange weg

Volgens Vandenbroucke is de weg naar de terugbetaling van een geneesmiddel vaak erg lang. "Het is absoluut mijn intentie om ervoor te zorgen dat de beste geneesmiddelen voor patiënten beschikbaar zijn, maar het is ook mijn verantwoordelijkheid dat de prijs die de farmaceutische bedrijven vragen, niet onredelijk is", zegt de minister. "Het is jammer dat de onderhandelingen zo lang hebben aangesleept, maar ik ben blij dat we nu een oplossing hebben voor deze mucopatiënten. Dat is het enige wat telt.”