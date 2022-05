MR zaait verwarring over verdere stappen voor gokreclameplan Van Quickenborne

Het dossier werd vrijdag besproken in het kernkabinet, waar premier Alexander De Croo (Open Vld) en de vicepremiers vergaderen. Volgens David Clarinval, die vicepremier is voor MR nu minister van Buitenlandse Zaken Sophie Wilmès afwezig is, is daar afgesproken dat het project wordt "herwerkt", en dat "op verzoek van de MR", tweette hij. Even later paste hij dat aan naar "herbesproken". In de Franse versie van de tweet staat wel nog steeds “retravaillé (herwerkt). Volgens de partij is het de bedoeling om de teksten eerst naar de Raad van State te sturen voor advies, om ze vervolgens in het najaar te wijzigen.