MR wil vrijheid om over eigen lichaam te beschikken in Belgische Grondwet

PORTRET. De befaamde Jane Roe – echte naam Norma McCorvey — pleegde nooit abortus. Het verhaal van de vrouw van het omstreden arrest en haar baby

Sinds vrijdagavond kent de hele wereld het arrest Roe v. Wade. Wat minder mensen weten, is dat de betrokken vrouw in werkelijkheid niet Jane Roe heette, maar Norma McCorvey. En dat ze nooit de abortus heeft gehad die ze wilde. Ze gaf haar dochtertje bij geboorte af voor adoptie. Ondertussen is die baby een vrouw van 52. De zaak heeft een grote impact gehad op haar leven, op dat van haar biologische moeder en op hun onderlinge relatie. De auteur Joshua Prager schreef er een beklijvend boek over — ‘The Family Roe: An American Story’ — en een artikel in ‘The Atlantic’.

11:21