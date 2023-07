MR wil voorlopig niet meer verder onderhandelen over fiscale hervorming

Parket Antwerpen seponeert melding tegen Conner Rousseau: “Wegens geen misdrijf”

Het parket van Antwerpen heeft de tweede melding tegen Vooruit-voorzitter Conner Rousseau geseponeerd “wegens geen misdrijf”. Dat valt te lezen in een e-mail die de redactie van VTM NIEUWS kon inkijken. Advocate Christine Mussche bevestigt ook dat de partijvoorzitter al verhoord is voor een derde onderzoek. Dat werd opgestart in Oost-Vlaanderen na een klacht van een twintiger.