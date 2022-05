MR wil lagere lasten op arbeid, terwijl PS pleidooi voor rijkentaks herhaalt

Als het van de MR afhangt, moeten de lasten op arbeid omlaag om de werkzaamheidsgraad op te krikken tot 80 procent in 2030. Dat heeft de voorzitter van de partij, Georges-Louis Bouchez, gezegd. Bouchez verzet zich tegen hogere lasten op de grote vermogens. PS-voorzitter Paul Magnette haalde in zijn 1 mei-toespraak dan weer fel uit naar MR en noemde het een van de “hardste en meest agressieve” rechtse partijen in Europa. Magnette herhaalde daarentegen zijn pleidooi voor een rijkentaks.

Op 1 mei komen ook de Franstalige liberalen traditiegetrouw samen. Dit jaar trokken enkele honderden mandatarissen en militanten naar Herstal, waar Bouchez de troepen toesprak op de voormalige industriële site van Acec. “Wanneer ik diegenen hoor die de lasten willen verhogen, vraag ik me af of ze echt weten in welk land we leven”, aldus Bouchez, die de verschillen in belastingen aanhaalde tussen België, Frankrijk en Duitsland.

De MR-voorzitter verwees de linkse pleidooien voor een hogere fiscaliteit op grote vermogens opnieuw naar de prullenmand. “Laat jullie niet om de tuin leiden. De belasting van zogenaamde ‘rijken’ komt neer op de belasting van de middenklasse. Het zijn belastingen voor wie, na een hele leven te hebben gewerkt, een tweede appartement heeft kunnen kopen, of – heiligschennis – een derde”, luidde het.

Magnette: “Maskerade van MR”

PS-voorzitter Paul Magnette haalde dan weer uit naar coalitiepartner MR. Nadat hij de spot dreef met de Franstalige liberalen en hun “maskerade” van een feest van de arbeid in Herstal, kwam Magnette terug op “de sinistere balans van vijf jaar sociale achteruitgang onder de (vorige) regering van MR en N-VA”. “En ze willen nog verder gaan”, klonk het. Magnette citeerde daarbij de “eeuwige aanvallen van rechts” op de pensioenen, de werklozen, de sociale zekerheid, de ambtenaren, enzovoort. “Ik heb de tijd meegemaakt waarin er soms liberalen waren met wie je in dialoog kon treden, maar rechts is teruggekeerd met zijn hardheid en arrogantie.”

In de marge van zijn toespraak bevestigde Magnette dat de MR in zijn ogen op dezelfde lijn zit als de “hardste en meest agressieve” rechtse partijen in Europa. “Het is de droom van Georges-Louis Bouchez om eerste minister te worden via Vlaanderen door opnieuw een Zweedse regering te smeden”, luidde het. Om er meteen aan toe te voegen dat hij er zelf van droomt “een regering zonder liberalen te maken.” Al weerlegt hij dat de discussie over het cordon sanitaire een valstrik zou zijn om de MR uit de meerderheden te gooien. “Uiteraard zou het een politiek probleem zijn mocht Bouchez opnieuw in debat gaan met Vlaams Belang”, aldus nog de PS-voorzitter.

Met een verwijzing naar de overwinsten van grote bedrijven, laakte de PS-voorzitter voort in zijn speech dat sommigen beweren dat er geen geld is voor de werknemers. Daarbij verdedigde hij opnieuw de automatische loonindexering. “Niet enkel omdat die de koopkracht verdedigt, maar ook om de winsten van de bedrijven te herverdelen, omdat het de werknemers zijn die waarde creëren.”

Hij herhaalde ook zijn pleidooi voor een rijkentaks van 1 procent op de allerrijksten. “Met de opbrengst kunnen we elke maand de lonen van de helft van de werknemers, ofwel 2,5 miljoen mensen, met 100 euro netto verhogen.”

Bescherming koopkracht

Ook de Waalse socialistische vakbond FGTB wil de druk op de bescherming van de koopkracht hoog houden en kijkt uit naar de “historische manifestatie” op 20 juni, wanneer de drie vakbonden mobiliseren voor een gezamenlijke actie. “Waar de arbeiders met ons over praten, dat is de koopkracht, het feit dat ze steeds moeilijker het einde van de maand halen. De koopkracht, die steeds verder wordt uitgehold, is al jaren een groot probleem, zo zei FGTB-topman Thierry Bodson. Volgens Bodson hebben de laagste lonen het de voorbije crisisjaren erg te verduren gehad en “kookt de pot over in alle sectoren”.

Net als het ABVV, richt ook de FGTB de pijlen op de loonnormwet van 1996 die volgens de vakbond elke significante loonsverhoging blokkeert. “Bedrijven keren enorme dividenden uit aan hun aandeelhouders, maar wij krijgen herhaaldelijk te horen dat er voor de werknemers niets te onderhandelen valt. Wij kunnen deze loonbevriezing niet langer aanvaarden omdat men de wet van 1996 niet wil herzien”, aldus nog Bodson.