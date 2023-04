MR wil gevangenen laten betalen voor hun verblijf in de cel: “Waarom moet belastingbetaler hiervoor opdraaien?”

MR-voorzitter Bouchez wil gedetineerden laten betalen voor hun verblijf in de gevangenis. “Ik zie niet in waarom de belastingbetaler moeten opdraaien voor de wandaden van anderen”, klinkt het. Hij hekelt ook dat mensen die thuis via een enkelband hun straf of voorhechtenis uitzitten iedere week 100 euro krijgen van de staat, zonder rekening te houden met hun vermogen.

Dit weekend stelde MR-voorzitter Bouchez enkele veiligheidsvoorstellen voor in een interview met ‘La Libre’. De Franstalig liberalen willen scherp staan richting de verkiezingen van 2024, maar wil nu ook enkele veiligheidskwesties op de agenda van de regering-De Croo zetten. Het voorstel om gedetineerden te laten betalen voor hun verblijf in de cel is toch een van de meest opvallende.

Om te beginnen hekelt de MR-voorzitter dat mensen, die thuis via een enkelband hun straf uitzitten, iedere week 100 euro uitkering krijgen. Volgens Bouchez wordt er naar het inkomen van deze mensen gekeken om na te gaan of ze al dan niet toegang hebben tot deze uitkering, maar wordt er geen rekening gehouden met hun vermogen. Daar wil de Franstalige liberaal verandering in brengen. “Veroordelen - die meerdere eigendommen hebben, maar geen inkomen - hebben nu recht op 400 euro per maand”, stelt een verontwaardigde Bouchez.

Quote Iemand die je heeft aangeval­len zit vandaag thuis en krijgt iedere week 100 euro. Dat slaat nergens op! Georges-Louis Bouchez, MR-voorzitter

Bouchez wil liefst dat de uitkering wordt afgeschaft. “Als je niet in staat bent om thuis voor jezelf te zorgen dan geen elektrische enkelband”, klinkt het. Hij erkent dat een verblijf in de gevangenis nog meer kost, maar wijst op het signaal dat we naar de slachtoffers sturen. “Iemand die je heeft aangevallen zit vandaag thuis en krijgt iedere week 100 euro. Dat slaat nergens op! Wij geven dus geld aan gevangenen terwijl justitie net meer middelen nodig heeft. De Franstalige liberaal wil dat België een voorbeeld aan Nederland neemt waar je betaalt voor je detentie.

“Onvoorwaardelijke schuld”

MR stelt voor om te werken met een “onvoorwaardelijke schuld”. “Geen inkomen? Geen probleem. Als je over 5 jaar wekt, begin je het dan terug te betalen. Ik zie niet in waarom de belastingbetaler moet opdraaien voor de wandaden van anderen.” Hij herhaalt zijn oproep om te kijken naar het vermogen van de gevangen. “Sommigen krijgen een uitkering, maar hebben tegelijk drie of vier huizen in hun bezit.”

Bouchez wil wel niet radicaal te werk gaan en stelt voor om een schuld vast te leggen dat “in verhouding staat tot de straf”. “Het heeft ook geen zin om een schuld te creëren die onmogelijk is om terug te betalen. Er moet speelruimte zijn.” Als voorbeeld kijkt hij naar mensen die veroordeeld zijn voor drugshandel. “Het geld uit deze handel moet ergens belanden. Dat ze het dan maar gebruiken om hun verblijf in de cel te betalen.”

