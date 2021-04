MR wil gamers in België beter ondersteunen

België moet de gamingsector een duw in de rug geven. Dat was de centrale boodschap op een themadag die de MR vandaag organiseerde over e-sport en gaming. De Franstalige liberalen hebben een reeks voorstellen klaar om de sector extra kansen te geven.

Gaming is wijd verspreid. Een Belg op twee heeft het ooit al gedaan, blijkt uit een studie van de MR. De sector is goed voor 270 miljoen euro in België en 150 miljard dollar in de wereld, wat dus meer is dan de muziek- en filmindustrie samen. Het afgelopen jaar groeide hij 20 procent.

"België heeft uitstekende scholen binnen het domein: in Kortrijk, Namen of Bergen", zegt partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez. Het probleem is dat spin-offs te snel naar het buitenland vertrekken, net als gamers die de professionele toer opgaan. Daarom wil de MR de e-sport in België meer structuur bieden.

Quote We moeten gaming in onze relan­cestra­te­gie en in de sector van de artifi­ciële intelligen­tie integreren Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez (MR)

De partij heeft daarvoor concrete wetsvoorstellen klaargestoomd. Die slaan op een fiscaal en sociaal statuut voor e-sporters, een tax shelter voor de ontwikkeling van games, zodat onze talenten zich in ons land kunnen blijven ontwikkelen, en een topsportstatuut voor studenten die aan e-sport doen, zodat ze school en e-sport kunnen combineren.

"Binnen Europa is Frankrijk er in geslaagd een deel van de sector te pakken te krijgen. In België is gaming erg verankerd, maar de toegevoegde waarde blijft hier niet. Daarom moeten we gaming in onze relancestrategie en in de sector van de artificiële intelligentie integreren", aldus Bouchez.