MR wil fiscale hervorming koppelen aan hervorming arbeidsmarkt: “Er zitten niet genoeg stimulansen in om te gaan werken en er zijn te veel werkloosheidsvallen”

Experts over hoe consumeren in tijden van inflatie: “Als dit lang duurt, worden we even pinnig als onze grootou­ders”

Een brood van 3 euro. De kassa in de frituur print een rekening waarmee je vroeger biefstuk-friet at zonder zelf de afwas te moeten doen. In een boerengat voor een koffie betalen wat ze vroeger enkel in Knokke durfden te vragen. Je trekt grote ogen in tijden van inflatie. “Het choqueert hoe snel alles duurder wordt. Deze situatie kan van hele generaties op slag zuinige mensen maken.”

24 september