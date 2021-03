MR-voorzitter Bouchez wil dat avondklok al in april opgeheven wordt: “Ten laatste bij opening horeca”

“Barbecueën met 10 in iemands tuin mag, maar niet om schouder aan schouder pintjes te drinken”

5 maart Wat vorige vrijdag nog te vroeg was, kan nu wel: de regel van vier wordt uitgebreid. Vanaf maandag mogen we in de openlucht met tien samenkomen. In het bos of park dus, maar ook in iemands tuin. Al is één ding heel belangrijk om te onthouden: “Het is niet om schouder aan schouder een pint te drinken en intussen een babbeltje te slaan.”