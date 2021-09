MR-voorzitter Bouchez: “Wij blijven tot 2024 in de regering”

“Wat voor mij zeker is, is dat we in de Vivaldi-regering blijven tot 2024. Ik denk niet dat er een alternatief is en onze medeburgers verwachten dat we slagen. Maar dat is voor mij geen reden om de hervormingen van links zomaar te accepteren.” Dat zei MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez deze avond in Terzake op Canvas. De verwachte invoering van een coronapas in het Brussels Gewest toont volgens hem de mislukking van het gevoerd beleid aan.