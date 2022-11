MR-voorzitter Bouchez sluit wisselmeerderheid rond kernuitstap uit: “Niet mijn manier van werken”

Het is geen geheim dat de Franstalige liberalen al langer vragende partij zijn om de kernuitstap terug te draaien. Voorzitter Georges-Louis Bouchez vindt dat de regering zo snel mogelijk knopen moet doorhakken over het langer openhouden van meerdere kerncentrales. De regeringsonderhandelingen met Engie, de Franse uitbater van de kerncentrales, zijn daarover nog altijd aan de gang.

In het voorstel van Marghem wordt de wet op de kernuitstap volledig ontmanteld: de geplande sluitingen voor kernreactoren zouden geschrapt worden en investering in kleinere reactoren zouden ook mogelijk worden. “De nucleaire kwestie overstijgt de verdeeldheid”, tweet Marghem. “We moeten België alle kansen geven om een koolstofarme transitie door te voeren door ons nucleaire park te verlengen.”

Marie-Christine Marghem is vandaag Kamerlid, maar was zelf zes jaar lang energieminister in de federale regering. Sinds het aantreden van Tinne Van der Straeten (Groen) heeft ze regelmatig kritiek op het energiebeleid. Tegenstanders verwijten op hun beurt dat ze het land nooit heeft voorbereid op een kernuitstap.

“Geen nieuwe aanval”

Tegelijk ontkent MR dat dit een nieuwe aanval is op de regering-De Croo. “Helemaal niet. De tekst is ondertekend, maar we zullen ze niet op de agenda plaatsen van de commissie. We geven de regering de tijd om de lopende onderhandelingen af te ronden. Maar er is urgentie”, zegt Bouchez tegenover De Standaard.

Aan Le Soir herhaalt Bouchez dat er geen wisselmeerderheid zal komen. “Er kan voor mij geen sprake van zijn een wisselmeerderheid te zoeken. Dat zou een puinhoop zijn. Dat is niet mijn manier van werken”, reageert Marghems partijvoorzitter. “Ik wil dat we vooruitgang boeken in het nucleair dossier met Vivaldi, ik zet me daarvoor in. De onderhandelingen lopen met Engie en ik zou graag zien dat die sneller vooruitgaan, maar ik wil vooral dat ze positief evolueren en tot resultaat leiden.”

Voor de Franstalige liberalen is het dus vooral een signaal naar premier De Croo (Open Vld) en zijn minister van Energie Tinne Van der Straeten (Groen), die nog volop aan het onderhandelen zijn met het Franse energiebedrijf Engie. Toch wil oppositiepartij N-VA deze kans volop grijpen. “Wij willen nu met alle plezier meewerken aan een voorstel dat met een open blik kijkt naar onze energievoorziening. We zullen daar volgende week normaal gezien de uitkomst van zien”, zeggen N-VA-Kamerleden Theo Francken en Bert Wollants

“Onverantwoord”

N-VA-voorzitter Bart De Wever bood al eerder een wisselmeerderheid aan om twee kerncentrales langer open te houden. Tot vandaag hadden de meerderheidspartijen dat altijd geweigerd. Groen-covoorzitter Jeremie Vaneeckhout vindt de actie van MR “onverantwoord”. “Met zo'n leeg trackrecord na 6 jaar als bevoegd minister, 4 jaar met N-VA, zou je vooral beschaamd moeten zijn. Zo voer je geen energiebeleid, met stunts krijg je geen deal met Engie”, schrijft hij op Twitter.

Ook zusterpartij Ecolo is not amused. “Dit is deloyaal”, vindt fractieleider Gilles Vanden Burre. “Een Kamerlid, duidelijk gesteund door haar partijvoorzitter, speelt cavalier seul. Dat is niet de manier van werken om een dossier vooruit te helpen. Het is niet de eerste keer dat dit gebeurt en het gaat maar door. We hebben akkoorden binnen de meerderheid die ons moeten toelaten te functioneren en vandaag worden die niet gerespecteerd. Het is niet op die manier dat de MR de regering gaat helpen, die in volle onderhandeling zit over het thema.”

Kris Verduckt (Vooruit) houdt zijn reactie bondig. “Energiebeleid vereist langetermijnbeleid. Geen poppenkast”, aldus het Kamerlid. Open Vld-fractieleidster Maggie De Block vindt dat Marghem beter wat “bescheiden kan blijven als voormalig minister van Energie”. “Als er een los projectiel in de MR-fractie zit dat een eigen weg bewandelt omdat het niet overeenstemt met het regeerakkoord, moeten wij daar akte van nemen”, zegt ze bij Villa Politica.

Ook CD&V voert druk op

Het manoeuvre kan wel op enig begrip rekenen bij meerderheidspartij CD&V. Voorzitter Sammy Mahdi zegt in “De ochtend" op Radio 1 de nervositeit bij de MR te begrijpen, “maar dat het niet de meest verstandige strategische zet is om steun te gaan zoeken bij de oppositie om de meerderheid uit elkaar te spelen.” Hij vindt wel dat er snel duidelijkheid moet komen over de bevoorradingszekerheid van energie voor ons land.

Mahdi zet zelf de regering nog verder onder druk. Hij wil de heisa van de afgelopen twee weken over de begroting aangrijpen om de politieke tanker te keren. Dat schrijft hij in een opiniestuk in De Standaard. Volgens hem heeft de federale regering een “Dick Fosburymoment” nodig, verwijzend naar de hoogspringer die een andere, betere manier vond om over de lat te springen. De voorzitter hoopt op grote hervormingen op drie werven: pensioenen, de arbeidsmarkt en de energiebevoorrading.