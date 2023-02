MR-voorzitter Bouchez: “PS wil misschien wel de siëstapartij worden, maar Franstaligen beledigen is onaanvaardbaar”

INTERVIEW. Paul Magnette (PS): “Vlamingen moeten altijd hard werken, Walen genieten liever van het leven. Is dat zo fout?”

“Bij Vlamingen zit het blijkbaar in de genen om altijd hard te moeten werken. Walen genieten liever een beetje van het leven, wat is daar mis mee?” Met het cliché van de ‘luie Waal’ heeft oppersocialist Paul Magnette (51) duidelijk geen moeite. Met het naar rechts opschuivende Vlaanderen dan weer wel, zegt hij in een uitgebreid interview over zijn sexappeal, zijn groene vingers en de spanningen met N-VA in ‘Dag Allemaal’. “Ik zeg dit nu al: als Bart De Wever in zee gaat met Vlaams Belang, dan wil ik niks meer met N-VA te maken hebben.”

7 februari