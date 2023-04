MR-voorzitter Bouchez neigt naar coalitie van liberalen, CD&V en N-VA, zonder communautaire agenda

INTERVIEW. Bart De Wever: “Geen geld voor een staatsher­vor­ming, zegt u? We kunnen ook de status quo, dit Franstali­ge linkse feest, niet blijven financie­ren”

“Dit was mijn tropenjaar, ook privé. Hét moment om te stoppen en een ‘Lorinneke’ of ‘Valerieke’ te doen”, geeft N-VA-voorzitter Bart De Wever toe. “Maar als ik uw lastige vragen hoor, voel ik de irritatie al weer: het vuur dooft niet.” Zo blijkt ook uit dit onverbiddelijke interview: “Vooruit? Dat is achteruit in deze regering. De enige boodschap die de mensen aan de kassa van de supermarkt kregen is: stop ermee en ga thuis zitten.” En ook Vooruit-voorzitter Conner Rousseau krijgt enkele vegen uit de pan: “Paul Magnette is zijn huisbaas”.