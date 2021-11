MR-voorzitter Bouchez blijft zich hardnekkig verzetten tegen bouw nieuwe gascentrales

Engie/Electrabel krijgt subsidies voor gascentra­les in Vilvoorde en Awirs ter vervanging van kerncentra­les

De gascentrales van de Brabantse stad Vilvoorde en Awirs, een dorp in de provincie Luik, zijn geselecteerd om subsidies te ontvangen. Dat blijkt uit de resultaten van de eerste veiling van het capaciteitsremuneratiemechanisme (CRM), gepubliceerd door stroomnetbeheerder Elia. In totaal werden 40 projecten geselecteerd, met een capaciteit van samen 4.447,7 megawatt (MW). De capaciteit van de centrale in Vilvoorde zal 796,25 MW bedragen en die in Awirs 803,35 MW.

