MR-verkozene die “helmen ging breken” op La Boum 2 neemt ontslag

Wie heeft recht op overschot­vac­cins? “Het belangrijk­ste is dat er geen vaccins verloren gaan”

17:50 Veerle Heeren, burgemeester van Sint-Truiden, liet zich al in maart inenten met een coronavaccin. Naar eigen zeggen gebeurde dat met een ‘overschotvaccin’, en gebeurde er niets onwettigs. Toch is er veel commotie over de vroegtijdige vaccinatie van de 56-jarige burgemeester, en ook eerder zorgden berichten over vaccinrestjes die bij niet-risicopatiënten terecht kwamen voor kritiek. Werd Heeren voor haar beurt gevaccineerd, of zorgde ze er enkel voor dat er geen vaccin verloren ging?