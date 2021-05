MR-verkozene aanwezig op La Boum 2

HENEGOUWENEen verkozene van regeringspartij MR was op 1 mei aanwezig op de illegale massabijeenkomst La Boum 2, meldt Sudpresse. Julien Reintjens is gemeenteraadslid in het Henegouwse Châtelet nabij Charleroi. Alvorens naar het Terkamerenbos in Brussel te trekken, zette hij een foto op sociale media die weinig aan de verbeelding overlaat.

“Ik kom eraan!”, luidde het bijschrift. Het is niet meteen duidelijk of de bijl waarmee Reintjens poseert echt is.

In verschillende berichten op Facebook heeft de man in de afgelopen maanden zijn groot misprijzen tegenover de politie duidelijk gemaakt. “Op mijn werkplek ben ik verschillende keren zonder reden door politieagenten mishandeld”, schreef hij gisteravond. Reintjens is naar eigen zeggen “door druk uit politiekringen” zijn job kwijt, waardoor hij zonder inkomen is komen te zitten.

Partijvoorzitter Georges-Louis Bouchez - die de caféterrassen al weken eerder dan voorzien open wilde - is niet te spreken over de aantijgingen van “een MR-gemeenteraadslid in Châtelet ten aanzien van de politie. Ik veroordeel ten stelligste een dergelijke houding die in de MR niet thuishoort”, klink het op Twitter.

“Ik heb verzocht dat de betrokkene wordt doorverwezen naar het bemiddelings- en arbitragecomité van de Mouvement Réformateur die een passende procedure zal uitvoeren”, gaat Bouchez verder. In een persbericht over de zaak steunen de Franstalige liberalen “onafgelaten de vrouwen en mannen die ons elke dag beschermen”.

Reintjens zit in de oppositie in Châtelet. Het college van burgemeester en schepenen bestaat geheel uit verkozenen van de PS.

