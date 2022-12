MR struikelt niet langer over hervorming auteursrecht

PROMOJA­GERS SUPERTIP. Hier kan je cava kopen voor maar een derde van de prijs: “Nog nooit zo goedkoop geweten”

De feestdagen komen eraan en wie graag een glaasje cava serveert, kan in heel wat supermarkten genieten van speciale kortingen. De beste prijs vind je net over de grens, volgens Promojagers België. “Bij Match in het Franse Halluin betaal je amper 3,70 euro per fles Freixenet, waar dat bij ons normaal gezien 8,99 euro is (prijs Carrefour, red.)”, aldus Gunther Devisch. “Ik heb het nog nooit zo goedkoop geweten.”

