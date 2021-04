MR opnieuw op ramkoers met Frank Vandenbroucke: “Hij moet stoppen met het vertrouwen en moreel van de Belgen te ondermijnen”

Het zit er weer bovenarms op tussen de MR van Georges-Louis Bouchez en minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit), nochtans coalitiepartners in dezelfde federale regering. “De minister van Volksgezondheid moet stoppen met het vertrouwen en moreel van de Belgen te ondermijnen”, vindt Bouchez. “De terrassen gaan op 8 mei open.” Vandenbroucke had gisteren nog eens benadrukt dat dat enkel kan onder twee voorwaarden.

Beide voorwaarden zijn essentieel, benadrukte Vandenbroucke in de tv-studio’s van RTL-TVi. Anders kan het zogenaamde buitenplan niet in werking treden, wordt de avondklok niet afgeschaft, en gaan de terrassen niet open. De eerste voorwaarde is de vaccinatiegraad van 70 procent bij de 65-plussers, een doelstelling die zonder probleem gehaald zal worden.

De tweede voorwaarde, die over de bezetting op de afdelingen intensieve zorgen, is echter vager gehouden: zowel na de persconferentie van het Overlegcomité als gisteren weigerde Vandenbroucke daar een precies cijfer op te plakken, maar er moet wel sprake zijn van een “duurzame verbetering” van de huidige situatie. Vandenbroucke herinnerde er bij RTL-TVi aan dat in heel het land nog slechts 92 IC-bedden beschikbaar zijn.

“Terrassen gaan op 8 mei open. Dat is een engagement”

Die voorzichtige aanpak van Vandenbroucke schoot - niet voor het eerst - in het verkeerde keelgat bij Bouchez. “De minister van Volksgezondheid moet stoppen met het vertrouwen en moreel van de Belgen te ondermijnen”, zo tweette hij. “De maatregelen in Belgie zijn op veel vlakken strikter dan in andere landen, zowel de duur als de bubbel van 1. Terrassen gaan op 8 mei open. Dat is een engagement!”

Zaterdag al had Kamerfractieleider van MR Denis Ducarme een schot voor de boeg gelost in La Libre. Ducarme zei veel moeite te hebben met “het smalende toontje waarop Vandenbroucke na het Overlegcomité uitlegt dat zelfs de versoepelingen voor de horeca en de contactberoepen niet verworven zijn”. Ook waarschuwde hij Vandenbroucke, die “goed moet beseffen dat hij niet de premier is”.

Minister Vandenbroucke wil niet reageren op de uithalen vanuit MR-hoek. Opvallend overigens, ook de officiële overheidswebsite info-coronavirus.be vermeldt de voorwaarde over de “duurzame verbetering” bij de aankondiging van het buitenpakket niet. “Op 8 mei, wanneer zo goed als alle 65-plussers gevaccineerd én beschermd zijn, gaat een breed buitenpakket van kracht”, zo klinkt het zonder meer bij punt 4.

Het kabinet-Vandenbroucke zegt dat de voorwaarde wel degelijk is beslist. Op het schema dat via een persbericht werd verspreid staat ze ook vermeld. Het kabinet zal met het Crisiscentrum bekijken om ook de tekst op info-coronavirus.be te verduidelijken.

Volledig scherm Het stap-voor-stap-schema van de versoepelingen, met in de derde kolom onderaan de voorwaarde over de "duurzame" verbetering op IC. © rv