MR komt met eigen voorstel voor wie geen sociaal tarief heeft: “Goedkoper ‘basispakket’ voor iedereen. Zonder onderscheid”

Oostrozebeke Zussen haalden oma weg uit woonzorg­cen­trum na moordpo­ging met insuline: “Iemand zette die injectie goed verborgen tussen haar tenen”

Ze wordt binnenkort 90 jaar. Maar die mijlpaal had Jeanine Roobroeck (89) bijna niet meer gerond. Want de onbekende dader die drie moorden pleegde en zes moordpogingen ondernam in een rusthuis in Oostrozebeke had het ook op haar gemunt. Hij of zij diende Jeanine in februari 2021 ook traagwerkende insuline toe. Maar de vrouw haalde het. “Volgens ons diende iemand bewust die insuline toe om daarna op te treden als ‘reddende engel’”, vertellen haar kleindochters. De zussen hebben vermoedens over een eventuele dader.

7 september