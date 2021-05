MR: “Discrimineer homoseksuele mannen die bloed willen geven niet langer”

Waver Walibi weigert te corpulente vrouw (22) op nieuwe achtbaan Kondaa

16:40 De gloednieuwe Kondaa in Walibi is de “hoogste en snelste rollercoaster van de Benelux”, maar haalt zo’n tien dagen na de opening de krantenkoppen in Franstalig België om een andere reden. Een jonge vrouw (22) zat al klaar in het treintje, maar kreeg net voor vertrek te horen dat ze toch niet meemocht en moest uitstappen. Ook al werd het niet expliciet verwoord: ze bleek te corpulent, melden de Sudpresse-kranten.