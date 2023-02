MR blokkeert verbod op gokreclame: “De goklobby is één van de meest aanklampende sectoren in het land”

PolitiekWie er zijn centen op heeft ingezet dat gokreclame in België drastisch aan banden wordt gelegd, die is zijn inzet mogelijks kwijt. Geen reclamespotjes meer op tv, de sponsoring van sportclubs aan de ketting: de kans dat deze én andere strengere regels tegen 1 juli een feit zijn, is weer serieus geslonken. Hoe komt dat? En wat nu met die striktere regels en de zomerdeadline? Geraakt de regering hier nog uit?