MR blijft forcing voeren tegen verbod op gokreclame

Top van openbaar ministerie trekt aan alarmbel in parlement: “Nood aan crisisplan op maat”

De doorbraak in het onderzoek naar de versleutelde Sky ECC-telefoons biedt een unieke kans om het probleem van de georganiseerde misdaad aan te pakken, maar dan zijn er middelen en een duidelijke aanpak voor de federale gerechtelijke politie (FGP) nodig. Dat is de boodschap van de top van het openbaar ministerie in de commissie Binnenlandse Zaken en commissie Justitie. Die roept op tot een “crisisplan om maat”.

11 mei