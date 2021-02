Moykens: "Testing en tracing in ons land momenteel performant”

Provincie Luxemburg Cassatiebe­roep verworpen: Clara Maes (89) veroor­deeld voor doodslag op Suzanne (93), moet 10 jaar de cel in

25 februari De oudste vrouw die ooit in ons land voor het hof van assisen verscheen, vangt bot bij het Hof van Cassatie. Clara Maes (89) kreeg in oktober voor het assisenhof van de provincie Luxemburg in Aarlen tien jaar cel wegens doodslag op haar vriendin Suzanne Thibeau (93). Het cassatieberoep tegen de veroordeling is vandaag verworpen, zo meldt Sudinfo. De celstraf is definitief.