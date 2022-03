Motorrijders kunnen op 16 locaties rijvaardigheid testen en opfrissen

Oostende Immens verdriet bij Oostendse politie na dood van inspecteur Nick, die in ‘Helden van Hier’ zou te zien zijn: “Onze beste motorrij­der... Amper te geloven dat hém dit is overkomen”

Politiemotard Nick Campe (41), die maandagmiddag voor de ogen van zijn collega’s stierf, zou in een van de volgende afleveringen van ‘Helden van Hier: Politie Oostende’ op VTM te zien zijn. En wel tijdens het opleiden van ‘zwaantjes’ in spe. “Nick had bakken ervaring en droeg veiligheid enorm hoog in het vaandel. Dat zeggen we niet nu, maar dat was écht zo", klinkt het in het hechte korps, dat met verstomming is geslagen.

